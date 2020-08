Crash Bandicoot 4: modalità N.Verted e nuove skin per Coco e Crash

Durante lo State of Play di Sony, Activision ha mostrato Crash Bandicoot 4 It's About Time in azione svelando nuovi dettagli su altri personaggi giocabili come Dingodile e annunciando la modalità N.Verted. Ma come funziona esattamente? Scopriamolo.

Sviluppata in collaborazione con Beenox, la modalità N.Verted presenta livelli che "riprendono il concetto di modalità specchio e lo trasportano in dimensioni completamente nuove, offrendo ai giocatori prospettive alternative, effetti sonori, musica e, in alcune dimensioni, ulteriori trasformazioni dell’esperienza. I giocatori saranno in grado di padroneggiare ogni mondo ripetendo la modalità N.Verted, guadagnando bacche Bumpa invece dei frutti Wumpa, avendo anche l’opportunità di accumulare più ricompense."

Inoltre sono state annunciate nuove skin per Crash e Coco che potranno essere sbloccate guadagnando gemme e completando le sfide. Nello specifico gli sviluppatori citano abiti da pirata, tuta spaziale, tuta da unicorno e il costume da dinosauro, inoltre sono previsti due set aggiuntivi disponibili in anteprima su PlayStation che verranno sbloccati dopo che i giocatori avranno completato il secondo livello del gioco. Le skin Marsupus Erectus e Serious Upgrade saranno disponibili sulle altre piattaforme non prima del 31 dicembre 2021.

Crash Bandicoot 4 It's About Time sarà disponibile dal 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One, uniche piattaforme annunciate per il momento.