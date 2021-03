Crash Bandicoot 4: le modalità TV e portatile messe a confronto in una serie di immagini

Come ben saprete, Crash Bandicoot 4: It's About Time si prepara a tornare sulle scene in grande stile il 12 marzo, quando verrà nuovamente pubblicato in versione next-gen su PlayStation 5 e Xbox One e debutterà per la prima volta anche su Nintendo Switch.

Sebbene la data di lancio ufficiale non sia ancora giunta, sembra che alcuni giocatori siano riusciti ad entrare anticipatamente in possesso di una copia del platformer per Nintendo Switch. Su reddit, infatti, sono già state pubblicate alcune immagini dell'edizione per la console ibrida, grazie alle quali possiamo dare un'occhiata alle differenze grafiche che intercorrono tra la modalità TV e quella portatile.

Come svelato dagli sviluppatori di Toys for Bob, Crash Bandicoot 4 gira a 1080p in modalità docked e 720p in modalità undocked, con il framerate fissato a 30fps in entrambi i casi. Gli screenshot, che vi abbiamo riportato in calce, evidenziano effettivamente la differenza di risoluzione, ma il titolo sembra risultare gradevole alla vista anche in versione undocked. Il team di sviluppo, del resto, ha trattato con i guanti l'edizione Switch, rielaborando appositamente per la console ibrida gli asset di gioco e i modelli ricercando uno stile grafico vicino al cel shading.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Crash Bandicoot 4: It's About Time, già disponibile su PS4 e Xbox One, arriverà su PS5 e Xbox Series X|S (con upgrade next-gen gratis) e Nintendo Switch il 12 marzo, ed arriverà anche su PC Windows nel corso dei prossimi mesi. Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Crash Bandicoot On The Run, endless runner dedicato al marsupiale in arrivo su iOS e Android, sarà invece pubblicato il 24 marzo 2021.