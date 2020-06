Crash Bandicoot 4, multiplayer in locale confermato? Avvistato su PlayStation Store!

Anticipato da rumor e leak, finalmente è stato presentato ufficialmente Crash Bandicoot 4: It's About Time, nuovo avventure per il celebre franchise firmato Activision.

Nell'ambito del Summer Game Fest 2020, cornice di eventi a tema videoludico assemblata dal giornalista canadese Geoff Keighley, il team di sviluppo ha infatti confermato l'imminente ritorno del marsupiale arancione, pronto a fare incetta di frutti wumpa entro la fine dell'anno. Contestualmente al reveal, Activision ha offerto al pubblico l'occasione di dare un primo sguardo al gioco in azione: ve ne abbiamo parlato nella nostra video anteprima di Crash Bandicoot 4: Its' About Time.

Ora, emerge tuttavia un interessante dettaglio ulteriore: sulle pagine del PlayStation Store è stato infatti realizzato un avvistamento interessante. Nella scheda dedicata al gioco, si fa infatti riferimento ad una modalità multiplayer offline da 2 a 4 giocatori. La dicitura farebbe pensare ad una possibile opzione cooperativa o competitiva che sfrutti la componete multigiocatore in locale. Al momento, tuttavia, non vi sono certezze in tal senso: non resta dunque che attendere ulteriori comunicazioni! Sareste felici di questa aggiunta?



Il titolo arriverà su PlayStation 4 e Xbox One in data 2 ottobre: Activision non ha però escluso un possibile arrivo di Crash Bandicoot 4 anche su PC e Nintendo Switch.