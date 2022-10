Crash Bandicoot 4 non è più un'esclusiva Battle.net su PC: confermata l'uscita su Steam

Era solo una questione di tempo: molto presto, la versione PC di Crash Bandicoot 4: It's About Time uscirà anche su Steam, facendo dunque cessare il periodo di esclusività su Battle.net.

La notizia era dell'aria da un bel po' di tempo, dato che il nome del platform sviluppato da Toys for Bob circolava nel database di Valve già dallo scorso mese di giugno, ma la conferma è arrivata solamente quest'oggi, peraltro in una maniera davvero singolare. Activision ha infatti inviato al content creator noto come Canadian Guy Eh una scatola a forma di pizza ripiena di gadget e contrassegnata da un bigliettino che conferma il 18 ottobre come giorno di lancio di Crash Bandicoot 4: It's About Time su Steam.

Nel momento in cui vi scriviamo, la pagina del negozio non risulta ancora essere attiva, dunque il gioco non può ancora essere aggiunto alla lista dei desideri di Steam, inoltre non è ancora chiaro se verranno attivate delle offerte per il preordine. Non ci aspettiamo cambiamenti per quanto riguarda i requisiti di sistema, che possono essere consultati su Battle.net - dove tra l'altro Crash Bandicoot 4: It's About Time si trova in sconto a 29,99 euro al posto di 39,99 euro. Guarda caso, la promozione scade il 17 ottobre...

Il pacco inviato al content creator nasconde anche un indizio che sembra fissare all'8 dicembre l'annuncio di Wumpa League, il vociferato (ma mai confermato) spin-off multiplayer di Crash Bandicoot. Nel caso ve lo foste perso, l'8 dicembre andranno in onda i Game Awards 2022.