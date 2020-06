Crash Bandicoot 4 e nuovo personaggio di Smash Bros in diretta su Twitch oggi pomeriggio

Sono due gli appuntamenti da non perdere oggi pomeriggio sul canale Twitch di Everyeye.it, il primo dedicato a Super Smash Bros Ultimate e il secondo legato ovviamente al nuovo Crash Bandicoot.

Dalle 15:30 Cydonia commenterà l'annuncio del nuovo personaggio di Super Smash Bros Ultimate tratto dal roster di ARMS (al momento nessun altro indizio è giunto) con una presentazione delle durata di circa 35 minuti mentre poco prima delle 17:00 ci collegheremo per vedere e commentare insieme il trailer di debutto di Crash Bandicoot 4 It's About Time, nuovo videogioco che segna il ritorno di Crash sulle scene con un progetto completamente nuovo e originale dopo Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Crash Team Racing Nitro Fueled.

Appuntamento quindi dalle 15:30 sul canale Twitch di Everyeye.it per un pomeriggio all'insegna di Super Smash Bros Ultimate e Crash Bandicoot 4. Cosa vi aspettate da questi appuntamenti? Fatecelo sapere nello spazio commenti qui sotto e ricordate di venirci a trovare in diretta per scoprire tutte le novità in arrivo e sopratutto vedere il nuovo gioco di Crash Bandicoot in azione.