Crash Bandicoot 4: il nuovo trailer è dedicato alla demo

A pochi giorni dall'annuncio dell'arrivo di una demo giocabile di Crash Bandicoot 4 It's About Time, Activision e Toys For Bob hanno pubblicato un nuovo filmato interamente dedicato a questa versione di prova.

Nel trailer in questione, della durata di circa mezzo minuto, possiamo vedere una rapida successione di sequenze estratte dai tre livelli giocabili della demo: Snow Way Out (nella versione con Crash Bandicoot e in quella con il malvagio Dottor Neo Cortex) e Dino Dash. Il primo è un livello classico, ricco di segreti da scoprire e nel quale è possibile utilizzare la maschera che attiva una sorta di bullet time per una manciata di secondi e permette al protagonista di raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Nel secondo stage si deve invece scappare da un pericoloso dinosauro, riprendendo quanto visto in livelli di questo tipo nei precedenti capitoli.

Vi ricordiamo che Crash Bandicoot 4: It's About Time arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 2 ottobre 2020 esclusivamente nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One. Per ottenere la demo, disponibile dal 16 settembre 2020, basterà effettuare il preorder della versione digitale del gioco sul PlayStation Store o sul Microsoft Store.

