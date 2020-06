Crash Bandicoot 4: un'occhiata al gameplay nella nostra Video Anteprima

Dopo aver gioito per l'annuncio di Crash Bandicoot 4: It's About Time, è ora giunto il momento di dare uno sguardo approfondito al gameplay del nuovo gioco sviluppato dai ragazzi di Toys for Bob, già responsabili di Spyro Reignited Trilogy.

Come abbiamo già visto in separata sede, la storia di Crash Bandicoot 4: It's About Time prende piene immediatamente dopo la fine di Crash Bandicoot 3: Warped, con Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka che riescono a fuggire da un pianeta lontano creando un un buco nel tessuto spazio-temporale. Ci troviamo pertanto dinanzi ad un capitolo della saga completamente nuovo che, pur rispettandone i dettami, non mancherà di introdurre alcune rilevanti novità di gameplay.

Nel corso di quest’avventura, ad esempio, i giocatori potranno entrare in possesso di quattro maschere Quantum, guardiane dello spazio e del tempo, che daranno loro la possibilità di piegare le regole della realtà e di ottenere abilità avanzate per aggirare pericolosi ostacoli. Abbiamo già avuto modo di scoprire la Maschera del Tempo, che rallenta lo scorrere del gioco, e la Maschera della Gravità, che permette ai marsupiali di avanzare a testa in giù. Crash sarà inoltre in grado di correre sui muri, scivolare sui binari e dondolarsi con le corde. Potete farvi un'idea ancora più precisa sul gameplay guardando la Video Anteprima in apertura di notizia e leggendo la nostra anteprima di Crash Bandicoot 4: It's About Time.