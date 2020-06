Crash Bandicoot 4: una opzione permetterà di avere vite infinite

Il direttore creativo di Crash Bandicoot 4 It's About Time è stato recentemente intervistato da una testata canadese e in questa occasione ha parlato nel dettaglio del sistema di vite del nuovo episodio della serie.

Di fatto in Crash Bandicoot 4 saranno disponibili due diverse opzioni, la prima segue le orme della trilogia originale e vi riporterà all'inizio del livello in caso di esaurimento delle vite a disposizione, la seconda invece offre di fatto vite infinite. Paul Yan afferma che la maggior parte degli sviluppatori hanno preferito optare per il sistema definito "Moderno", ovvero con vite illimitate, e anche secondo il direttore creativo questa è l'opzione più adatta per godersi al meglio Crash Bandicoot 4, rispetto al classico sistema basato sulle vite da perdere.

E' pur vero, sottolinea Yan, che in ogni caso le morti verranno registrate e questo potrebbe avere effetto sullo sblocco di alcuni trofei o dei collezionabili, ad esempio nelle sfide che richiederanno di completare un livello al 100% verrà tenuto in considerazione anche questo aspetto.

Crash Bandicoot 4 It's About Time esce il 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One, i preordini sono già aperti anche su Amazon.it, al momento non sono previste versioni per altre piattaforme sebbene Activision non le abbia escluse a priori.