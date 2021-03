Crash Bandicoot 4 per PC è always online ma è già stato crackato

Crash Bandicoot 4: It's About Time è arrivato su PC portando in dote una sorpresa inaspettata: nonostante offra un'esperienza completamente offline, richiede una connessione a internet costante per poter funzionare.

Un'imposizione che non è andata affatto a genio ai primi acquirenti su Battle.net, che di fatto si ritrovano impossibilitati a giocare all'ultima avventura del marsupiale arancione se non sono connessi alla rete o in caso di malfunzionamento dei server di Blizzard (una cosa che è davvero accaduta il 26 marzo, giorno del lancio). Activision ha evidentemente attuato questa misura per proteggere il gioco dai pirati, ma qui viene il bello: Crash Bandicoot 4 It's About Time è già stato crackato! Avete capito bene, dopo nemmeno due giorni dal lancio, sta già circolando in rete una copia piratata del titolo, che ovviamente non necessita di alcun collegamento alla rete per poter funzionare e può essere tranquillamente giocata offline. Oltre il danno, anche la beffa per coloro che hanno creduto nel progetto acquistandolo al day-one.

Activision, dal canto suo, non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale sulla faccenda, e non sappiamo se la Modalità Offline verrà mai implementata nella copia legittima di Crash Bandicoot 4. Il gioco, ricordiamo, è disponibile anche su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time.