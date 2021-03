Crash Bandicoot 4 su PC richiede una connessione internet persistente

Con un paio di settimane di ritardo rispetto alle edizioni PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, Crash Bandicoot 4: It's About Time ha fatto finalmente il suo debutto anche su PC. I primi, entusiasti acquirenti del gioco hanno tuttavia fatto ben presto una scoperta che non si sarebbero mai aspettati: il gioco richiede una connessione a internet persistente.

Il titolo, acquistabile solo su Blizzard Battle.net, richiede un collegamento perenne alla rete nonostante offra un'esperienza sostanzialmente single-player, con le uniche concessioni al multigiocatore in due modalità in locale - Battaglia Bandicoot e Pass N. Play. Si tratta di una misura attuata quasi sicuramente per fini protettivi (non è certamente il primo DRM online con il quale abbiamo a che fare), ma che ha lasciato ugualmente interdetti molti giocatori. Anche gli altri giochi Activision presenti su Battle.net richiedono l'always online, ma in quei casi si tratta di prodotti votati per larga parte alla sfera multigiocatore competitiva, come i Call of Duty.

Su PC, ricordiamo, Crash Bandicoot 4: It's About Time può spingersi fino alla risoluzione 4K con un framerate illimitato (consultate i requisiti di sistema minimi e consigliati). Il gioco è disponibile anche su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time per PS5.