Crash Bandicoot 4: ecco quanto pesa la versione Nintendo Switch

Tramite le pagine dell'eShop veniamo a conoscenza di nuovi dettagli riguardanti la versione Nintendo Switch dell'acclamato Crash Bandicoot 4: It's About Time, annunciata soltanto pochi giorni fa assieme alle edizioni next-gen del titolo.

Stando a quanto apprendiamo dalla scheda ufficiale del titolo pubblicata da Nintendo, l'edizione scaricabile di Crash Bandicoot 4 peserà 9.4GB sull'ibrida della grande N. Si tratta di una cifra quasi perfettamente in linea con i 9.3GB di Crash Team Racing Nitro Fueled, ma superiore ai soli 5.5GB di Crash N. Sane Trilogy. Toys for Bob ha comunque svolto un ottimo lavoro di ottimizzazione se teniamo in conto che le versioni PlayStation 4 e Xbox One richiedono entrambe almeno 30GB di spazio disponibile sull'hard disk.

Gli sviluppatori in forza ad Activision sembrano aver curato con particolare attenzione l'edizione Switch del suo vivace platformer, decidendo persino di rielaborare modelli, asset e illuminazione per conferire al titolo un aspetto vicino allo stile cel-shading più che gradevole nonostante i tagli necessari dovuti alle limitazioni hardware della console. Ricordiamo che il titolo girerà su Switch in 1080p/30fps in modalità docked e in 720p/30fps se giocato in modalità portatile.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Crash Bandicoot 4: It's About Time, già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, sarà pubblicato su PlayStation 5, Xbox Series X|S (già confermato l'upgrade gratuito alla versione next-gen per chi già possiede il titolo) e Nintendo Switch il 12 marzo di quest'anno. Il gioco è atteso anche su PC "più avanti nel corso del 2021". Per ulteriori informazioni sul titolo sviluppato da Toys for Bob, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Crash Bandicoot 4.