Crash Bandicoot 4, i poteri delle Maschere Quantiche: gameplay e dettagli in video

Manca ormai poco tempo al debutto della nuova avventura videoludica all'insegna del platforming in compagnia di Crash Bandicoot, e il team di sviluppo ha deciso di offrire al pubblico alcuni ultimi dettagli.

In particolare, gli appassionati hanno potuto scoprire quali saranno i poteri speciali connessi alle Maschere Quantiche che saranno presenti in Crash Bandicoot 4: It's About Time. Ognuna di esse consentirà infatti ai protagonisti di sviluppare capacità uniche, utili per superare specifici passaggi di un livello o per ottenere risorse aggiuntive.



L'ultima Maschera ad essere stata svelata dagli sviluppatori di Toys for Bob, ad esempio, consente ai bandicoot di farsi avvolgere da una nube di oscura energia. Grazie a quest'ultima, gli agili personaggi possono fluttuare in aria per un certo periodo di tempo, o infrangere casse rinforzate. In seguito al reveal, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video per offrirvi un riepilogo delle diverse caratteristiche delle utili Maschere Quantiche. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!

In chiusura, ricordiamo che la Demo di Crash Bandicoot 4: It's About Time è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Il debutto del titolo firmato Toys for Bob è invece fissato per il prossimo 2 ottobre.