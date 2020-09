Crash Bandicoot 4: prenotalo su Amazon con il porta joypad di Crash Aku Aku

Amazon.it ha aperto i preordini di Crash Bandicoot 4 It's About Time in una edizione speciale esclusiva, un pacchetto che include oltre al gioco per PlayStation 4 anche un cable guy di Crash Aku Aku.

Il bundle è in vendita al prezzo di 79.99 euro, oltre ad una copia fisica del gioco per PS4 riceverete anche un porta joypad (ma può diventare anche un porta smartphone all'occorrenza) che raffigura Crash Aku Aku, quest'ultimo non in vendita singolarmente, almeno per il momento.

Potete acquistare Crash 4 con Cable Guy su Amazon.it a 79.99 euro, Crash Bandicoot 4 It's About Time sarà disponibile dal 2 ottobre su PS4 e Xbox One, l'eventuale debutto su altre piattaforme non è ancora stato annunciato.

Il preordine dell'edizione fisica non darà accesso alla demo giocabile di Crash Bandicoot 4, quest'ultima è infatti offerta come bonus esclusivamente a coloro che preordineranno il gioco in formato digitale su PlayStation Store e Xbox Store. Anche le skin Technicolor per Crash e Coco sono esclusive per i preorder digitali.