Crash Bandicoot 4 tra i protagonisti del nuovo State of Play di PS4 e PS5?

A pochi minuti dall'annuncio ufficiale di un nuovo State of Play dedicato ai giochi PlayStation 4 e PlayStation 5, è apparso sui social un post che lascia pochi dubbi sulla presenza di Crash Bandicoot 4 It's About Time all'evento.

Per l'esattezza le informazioni provengono ai canali social di PlayStation Japan, che ha incluso dei riferimenti al quarto capitolo dell'amatissima serie in alcuni post. A questo punto è molto probabile che nel corso dell'evento non solo assisteremo ad una presentazione del gioco, ma anche al possibile annuncio della versione per la console di prossima generazione Sony. Vi ricordiamo infatti che l'uscita di Crash Bandicoot 4 It's About Time è fissata al prossimo 2 ottobre 2020 e non è da escludere che in occasione dello State of Play venga annunciata la possibilità per i possessori della versione PS4 (sia fisica che digitale) di effettuare l'update gratuito all'edizione next-gen.

Per chi non lo sapesse, l'appuntamento è fissato quindi al prossimo giovedì 6 agosto alle ore 22:00 italiane. Non dimenticate che potrete seguire l'evento in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye.

