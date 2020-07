Crash Bandicoot 4, provati tre livelli della demo: ecco il video gameplay!

Nel corso dell'ultima demo di Crash Bandicoot 4 It's About Time ci siamo tuffati nelle frizzanti atmosfere di tre livelli inediti: eccovi il nostro gameplay in compagnia del peramele più famoso dei videogiochi!

Accompagnata dall'approfondimento su gameplay, contenuti e grafica della nuova fatica digitale di Toys for Bob con la nostra prova di Crash Bandicoot 4 a firma di Giuseppe Carrabba, la demo confezionata da Activision ci restituisce l'immagine di un progetto che ambisce ad essere il degno erede dell'indimenticabile Crash 3.

Grazie allo studio del pattern d'attacco dei nemici e delle giuste tempistiche nei movimenti da compiere per avanzare nei livelli seguendo i percorsi tracciati dagli sviluppatori californiani, l'intero ecosistema di gioco di Crash Bandicoot 4 sembra poggiare su delle solidissime basi, merito anche di una direzione artistica e creativa che strizza l'occhio ai fan di lungo corso ma con lo sguardo rivolto al futuro.

Per avere un quadro più chiaro della campagna principale, delle modalità multigiocatore e delle innovazioni apportate all'impianto ludico grazie allo stratagemma narrativo dei poteri basati sulla manipolazione della gravità e del tessuto spazio-temporale, bisognerà però attendere fino al 2 ottobre per assistere al lancio di Crash Bandicoot 4 It's About Time su PS4 e Xbox One.