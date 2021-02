Crash Bandicoot 4 su PS5: tutti i dettagli nel trailer dello State of Play

Ad aprire lo State of Play di questa sera troviamo un trailer interamente dedicato alla versione PlayStation 5 di Crash Bandicoot 4: It's About Time e alle funzionalità in arrivo esclusivamente sulla console di nuova generazione Sony.

Per quello che riguarda il comparto tecnico, la versione PlayStation 5 di Crash Bandicoot 4 girerà a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo, permettendo così ai giocatori di avere un'esperienza fluida e visivamente gradevole. Anche il comparto sonoro sfrutterà le potenzialità di PS5 e supporterà infatti l'Audio 3D, a patto però di utilizzare un qualsiasi paio di cuffie. I giocatori che avvieranno il titolo sulla nuova console potranno inoltre godere di alcune feature esclusive come la possibilità di consultare la scheda attività per scoprire i progressi registrati nei vari livelli. Anche il DualSense verrà supportato sia per quello che riguarda il feedback aptico, sia per i grilletti adattivi, che entreranno in funzione quando utilizzeremo armi come la pistola di Cortex.

Vi ricordiamo che l'upgrade alla versione next-gen di Crash Bandicoot 4 sarà gratuito per tutti i possessori del gioco su Xbox One e PlayStation 4 a partire dal 12 marzo 2021 e sarà possibile effettuare il trasferimento dei salvataggi da una versione all'altra solo su console dello stesso brand.