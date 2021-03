Crash Bandicoot 4 su PS5: un errore impedisce di effettuare l'upgrade gratis

A partire da oggi, venerdì 12 marzo 2021, è disponibile la versione next-gen di Crash Bandicoot 4 It's About Time con tanto di aggiornamento gratuito per chi possiede una copia fisica o digitale del gioco sulle vecchie console. Sembra però che qualcosa sia andato storto e molti utenti PS5 non riescono ad ottenere l'upgrade sul PlayStation Store.

Sui social stanno infatti arrivando centinaia di segnalazioni da parte dei possessori della versione PlayStation 4 che non possono in alcun modo aggiungere alla propria raccolta l'aggiornamento gratuito, dal momento che la scheda del gioco restituisce un errore e impedisce che il riscatto del prodotto vada a buon fine.

Ecco di seguito l'errore di acquisto che appare selezionando il gioco in versione next-gen sullo store digitale Sony:

"Non puoi acquistare questo prodotto per i seguenti motivi:

Possiedi già i seguenti prodotti che sono in conflitto con il prodotto che stai tentando di acquistare: Crash Bandicoot 4 It's About Time - Tracker."

Al momento non vi è alcuna risposta da parte di Sony alle tantissime segnalazioni degli utenti, i quali stanno condividendo le immagini della schermata dell'errore sui propri profili e sono in attesa di una soluzione ufficiale. Pare infatti che non vi sia alcun modo per aggirare il problema, che persiste anche nella versione web del PS Store e sull'app ufficiale PlayStation.

In attesa di un fix, che potrebbe arrivare a breve, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione della versione PS5 di Crash Bandicoot 4 It's About Time.