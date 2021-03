Crash Bandicoot 4: PS5 e Nintendo Switch messe a confronto da Digital Foundry

Crash Bandicoot 4: It's About Time, disponibile fin dallo scorso mese di ottobre su PlayStation 4 e Xbox One, ha recentemente allargato il suo bacino d'utenza arrivando anche su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, offrendo alla redazione di Digital Foundry tanto nuovo materiale da testare.

Stavolta la redazione inglese ha effettuato una comparativa diversa dal solito, mettendo fianco a fianco le versioni PlayStation 5 e Nintendo Switch. Quella che giustamente può essere definito come un confronto impari, è invece stato motivato dalla volontà di valutare in un colpo solo l'entità degli upgrade (su PS5) e dei downgrade (su Nintendo Switch) operati alle edizioni dello scorso anno.

Della versione PS5 di Crash Bandicoot 4: It's About Time ve ne abbiamo già parlato noi, e Digital Foundry ha confermato tutte le ottime impressioni. Sulla console next-gen di Sony gira ad una risoluzione 4K dinamica, che scende al di sotto del valore massimo solamente in alcune brevi circostanze. Il framerate è quasi sempre fisso a 60fps, e gli unici cali possono essere ravvisati durante i filmati, senza alcun impatto sulla giocabilità. Anche su PS4 Pro e Xbox One X il gioco punta ai 60fps, ma la risoluzione è limitata a quella delle console base (rispettivamente 1080p e 900p). Su PS5 il livello di dettaglio è stato migliorato, i tempi di caricamento fortemente ridotti ed è stato aggiunto il supporto all'audio 3D. Si poteva fare di più con il supporto al DualSense.

E la versione Switch? In modalità docked gira ad una risoluzione dinamica che oscilla da 720p a 792p, mentre in mobilità restituisce una presentazione a 540p con sparuti cali nelle cutscene più impegnative per il motore. Il framerate è bloccato a 30fps, una scelta apprezzata da Digital Foundry (il framerate sbloccato avrebbe potuto causare forti oscillazioni). La fluidità è consistente, anche se è stata registrata qualche incertezza nel frame pacing. Sul fronte visivo sono stai operati dei forti tagli: le luci dinamiche sono state ridimensionate, esattamente come i dettagli delle mash, delle ombre e delle texture. Nessuna traccia di effetti post-processo come Motion Blur e Profondità di campo, assenze che hanno contrariato Digital Foundry. La redazione, in ogni caso, ritiene che i tagli siano stati effettuati in maniera intelligente, e che, nonostante la qualità sia inferiore a quella restituita da Crash Bandicoot 4: It's About Time su PS4 e Xbox One, l'ultima avventura del marsupiale è ugualmente bella da vedere sulla console di Nintendo. Già che ci siete, dopo aver visto la video comparativa in apertura di notizia, leggete anche la nostra recensione di Crash Bandicoot 4 per Switch.