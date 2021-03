Crash Bandicoot 4 su PS5: i problemi dell'upgrade gratis sono stati risolti

Se siete tra i numerosi utenti PlayStation 5 impossibilitati ad effettuare l'upgrade gratuito di Crash Bandicoot 4 It's About Time, sappiate che Sony ha finalmente risolto tutti i problemi e ha reso l'aggiornamento disponibile per tutti i possessori dell'edizione PlayStation 4.

Il problema ha coinvolto tutti gli utenti europei ed inglesi in possesso della versione digitale, i quali si ritrovavano di fronte ad un fastidioso messaggio d'errore ogni volta in cui tentavano di effettuare l'upgrade gratuito. A distanza di circa tre giorni dal debutto del gioco in versione next-gen, ora anche gli sfortunati utenti PS5 possono godersi la riedizione del platform e usufruire delle novità come il comparto grafico migliorato, i caricamenti velocizzati e il supporto al DualSense.

Ecco di seguito il link per scaricare il prodotto in versione PlayStation 5 sulla pagina ufficiale del negozio digitale Sony:

Una volta aggiunto il prodotto alla raccolta tramite il sito web dello store Sony (lo stesso passaggio può essere effettuato anche dall'app ufficiale o direttamente dalla console), vi ritroverete con il gioco nella schermata della raccolta e potrete avviarne il download. Se siete in dubbio su quale sia la versione di Crash Bandicoot 4 It's About Time che state scaricando, sappiate che la versione next-gen pesa circa 20GB, ovvero la metà di quella PS4.

