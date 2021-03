Crash Bandicoot 4 per PS5 e Xbox Series X/S: come aggiornare e trasferire i salvataggi

Come anticipato e promessi dagli stessi sviluppatori, Crash Bandicoot 4 arriva oggi su PS5 e Xbox Series X/S. Ma come fare per aggiornare il gioco e trasferire i salvataggi dalle versioni PS4 e Xbox One? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Chiunque possieda una copia del gioco su PS4 o Xbox One potrà effettuare gratis l'aggiornamento next-gen sulla rispettiva console di nuova generazione (PS4/PS5 e Xbox One/Xbox Series X), ecco come fare.

Upgrade gatis da PS4 a PS5

Crash Bandicoot 4: come trasferire i salvataggi da PS4

Assicuratevi che le vostre console siano connesse ad Internet, dopodiché avviate Crash Bandicoot 4 su PS4

Aprite il menu e dirigetevi alla schermata dei salvataggi, poi scegliete l'opzione Seleziona Slot di Salvataggio

Selezionate poi lo slot contenente i dati di salvataggio che volete trasferire, e selezionate Carica su Cloud

Dopo il completamento dell'operazione, avviate il gioco su PlayStation 5 e tornate nella schermata degli Slot di Salvataggio

Selezionate uno slot libero e scegliete l'opzione Scarica Salvataggio da Cloud, dopodiché seguite i passaggi a schermo per scegliere la modalità di gioco, tra Moderno e Retrò, poi premete su continua e potrete riprendere il gioco da dove l'avevate lasciato

Upgrade da Xbox One a Xbox Series X|S

Tutti i possessori dellaper PS4 potranno ottenere gratuitamente la versione PS5 digitaleallo store sulla console Sony di nuova generazione e scaricando il gioco. Chi invece possiede ladel gioco dovrà avviare Crash 4 da disco su PS5 e scaricare l'upgrade. Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Crash Bandicoot 4 per PlayStation 5 Trasferire i dati di salvataggio del gioco richiederà invece una procedura un po' più lunga:L'upgrade per Xbox, sia esso in versione digitale che fisica,di quello PlayStation, che abbiamo spiegato nel paragrafo precedente. Quello che cambia è la procedura per trasferire i dati di salvataggio da una console all'altra, in questo caso molto più semplice e veloce.Ecco quindi cosa dovrete fare: Avviate Crash Bandicoot 4 sulla vostra Xbox Series X/S e premete ilper accedere alla schermata principale, a questo punto non dovrete fare altro, perchédi recuperare tutti i vostri file di salvataggio dal Cloud.