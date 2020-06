Crash Bandicoot 4: quando sarà annunciato It's About Time?

È ormai da tempo che si discute di un possibile nuovo capitolo videoludico delle avventura di Crash ed ora sembra proprio che possa essere giunto il momento propizio.

A lasciarlo intendere sono i molteplici leak susseguitisi nel corso delle ultime ore e che hanno visto per protagonista il presunto annuncio di una nuova produzione firmata da Toys for Bob, team responsabile dello sviluppo di Spyro: Reignited Trilogy. La software house starebbe lavorando al ritorno del marsupiale dal pelo aranciato, pronto a divorare i livelli di un nuovo platform. Di recente, hanno trovato strada in rete alcuni presunti screenshot di Crash Bandicoot 4: It's about time, titolo che dovrebbe vedere l'icona videoludica pronta a cimentarsi in un viaggio attraverso il tempo e le dimensioni.



Nonostante un leak abbia identificato anche la possible data di uscita di Crash Bandicoot 4, al momento non vi è alcuna conferma ufficiale in merito all'esistenza del progetto: viene dunque spontaneo chiedersi quando sarà annunciato? Il noto insider e analista videoludico Daniel Ahmad sembra avere la risposta. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, dal proprio account Twitter quest'ultimo afferma che il pubblico potrà dare un primo sguardo al gioco in occasione della prossima settimana. In particolare l'appuntamento sarebbe fissato per lunedì 22 giugno, durante un nuovo evento targato Summer Game Fest.



Per scoprire se la previsione si rivelerà esatta, non resta dunque che attendere ancora poche ore.