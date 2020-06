Crash Bandicoot 4: Quavo dei Migos mostra pochi secondi di gameplay!

Dopo un rapido susseguirsi di numerosi rumor legati all'esistenza del titolo, Activision ha confermato l'imminente reveal di Crash Bandicoot 4: It's About Time.

L'appuntamento, in particolare, è fissato per la giornata di oggi, lunedì 22 giugno, alle ore 17:00 del fuso orario italiano. A poche ore di distanza dalla presentazione, è tuttavia un personaggio d'eccezione a rilanciare e rammentare il reveal in arrivo: Quavo, alias Quavious Keyate Marshall, rapper e produttore discografico statunitense. La voce del gruppo hip-hop dei Migos ha infatti pubblicato sui propri canali social un promemoria legato all'evento, invitando il suo pubblico a seguire l'annuncio ufficiale di Crash Bandicoot 4 It's About Time.

Come potete verificare nel video che trovate in apertura a questa news, il noto rapper ha accompagnato il messaggio con la pubblicazione di alcuni secondi di gameplay del titolo. Dettaglio interessante, Quavo ha riportato nella storia Instagram anche l'hashtag "#Crashpartner", elemento che farebbe sospettare un suo attivo coinvolgimento nello sviluppo del gioco. In questa fase, ovviamente, l'ipotesi che appare più probabile è che la voce dei Migos abbia contribuito alla realizzazione di uno o più brani di quella che sarà la colonna sonora del titolo Activision.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che i leak degli ultimi giorni potrebbero aver già svelato la data di uscita di Crash Bandicoot 4: It's About Time.