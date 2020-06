Crash Bandicoot 4: Quavo dei Migos mostrerà il gameplay in esclusiva

A poche ore dal tanto atteso annuncio di Crash Bandicoot 4: It's About Time, Activision ha confermato che a breve assisteremo ad un filmato di gameplay del titolo registrato da Quavo dei Migos, già protagonista questa mattina di un brevissimo video del gioco.

Il celebre Quavo, cantante del gruppo hip hop Statunitense che prende il nome di Migos, da grande appassionato della serie ha infatti avuto la fortuna di mettere le mani sul nuovo capitolo della serie con protagonista il bandicoot arancione e presto verrà trasmesso sui suoi canali social un video gameplay. Non sappiamo con esattezza quando verrà pubblicato questo esclusivo filmato, ma dovrebbe in ogni caso essere in dirittura d'arrivo.

In attesa di poter dare un'occhiata al gioco in movimento, vi ricordiamo che solo qualche ora fa è stato pubblicato il colorato trailer d'annuncio di Crash Bandicoot 4: It's About Time, il quale svela il ritorno anche di Codo, del dottor Neo Cortex e di altri personaggi iconici della serie. Sulle nostre pagine trovate anche un'anteprima di Crash Bandicoot 4 in cui riassumiamo tutte le novità del gameplay di questo nuovo capitolo.

Nel caso in cui vi fosse sfuggito, l'uscita del gioco in tutti i negozi è fissata al prossimo 2 ottobre 2020, giorno in cui arriverà esclusivamente nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One.