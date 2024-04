Crash Bandicoot 4, un ritorno di successo sul mercato: quante copie ha venduto il gioco?

Sono passati ormai alcuni anni dal tempo dei frutti Wumpa con Crash Bandicoot 4 It's About Time. Nel frattempo, il titolo targato Toys for Bob ha fatto il suo debutto sulla next-gen e su Nintendo Switch, collezionando milioni di giocatori intenti a vivere nuove avventure videoludiche con l'iconico marsupiale. Ma com'è andato il titolo finora?

La risposta a tale domanda giunge dalla pagina LinkedIn di Toby Schadt, Design Director presso la compagnia Toys for Bob, gli autori di Crash e Spyro che si sono alleati con Xbox per il prossimo gioco. Secondo le informazioni pubblicate da Schadt, dal novembre 2020 ad oggi Crash Bandicoot 4 It's About Time ha collezionato oltre 5 milioni di copie. Si tratta di un risultato che, però, non riesce a reggere il confronto numerico con il lavoro precedente al suddetto sequel: quello di rifacimento della trilogia di un'altra mascotte videoludica, Spyro.

Quest'ultimo, infatti, ha collezionato dalla sua almeno il doppio delle copie dell'ultimo Crash Bandicoot. Ciononostante, Toby Schadt specifica che "Crash Bandicoot 4 è stato un seguito molto apprezzato". Tale apprezzamento è relativo alla sola percezione del pubblico e della critica, o allude a dei risultati commerciali in linea con le stime del team e del publisher? Purtroppo non vi è modo di rispondere alla seguente domanda, ma si attendono ulteriori notizie circa i dati commerciali delle produzioni targate Toys for Bob.

