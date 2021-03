Crash Bandicoot 4 salta in 4K e 60fps su PS5: come se la cava sulla next-gen di Sony?

A pochi mesi di distanza dal lancio su PlayStation 4 e Xbox One, Crash Bandicoot 4: It's About Time arriva anche sulle console di nuova generazione: lo abbiamo provato su PS5.

L'ultima avventura del marsupiale arancione e dei suoi strampalati amici era già bellissima da guardare su PlayStation 4, e adesso lo è anche di più. Su PS5 Crash Bandicoot 4: It's About Time è fluido e nitidissimo, grazie ad un framerate ancorato ai 60fps e la risoluzione 4K. Il tutto, inoltre, è offerto gratuitamente a tutti i giocatori che avevano già acquistato il titolo sulla console di vecchia generazione di casa Sony. Peccato solamente per il supporto al DualSense, che a nostro avviso avrebbe potuto essere implementato meglio: il feedback aptico è praticamente inesistente, mentre i grilletti adattivi, quando vengono tirati in causa (come con il rampino di Tawna e la pistola di Cortex) sono quasi impercettibili.

Ne abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time per PS5, oltre che nel Video Speciale in apertura di notizia, che vi offre un assaggio delle vere potenzialità del platform in 4K e a 60fps.