Crash Bandicoot 4: scovati dei riferimenti a Switch sul sito ufficiale

L'annuncio di Crash Bandicoot 4: It's About Time in esclusiva su PlayStation 4 e Xbox One non è andato giù ai fan della serie che vorrebbero giocare il nuovo capitolo su PC e Nintendo Switch. Sembra però che una versione per la console ibrida della Grande N possa essere in sviluppo.

Qualcuno ha deciso infatti di analizzare il codice del sito ufficiale, scoprendo che nel menu a tendina attraverso il quale si può procedere al preoder del gioco si nasconde anche una voce legata a Nintendo Switch. Secondo alcuni appassionati non si tratta d'altro che di un chiaro riferimento ad una terza versione del gioco, il cui arrivo potrebbe essere previsto nei mesi successivi al debutto sulle console Microsoft e Sony. In ogni caso vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze, dal momento che potrebbe anche trattarsi di una porzione di codice che Activision utilizza su tutti i propri siti ufficiali e che quindi di default include riferimenti a tutte le console.

Aspettando un'eventuale conferma o smentita da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sulla modalità N.Verted e le nuove skin di Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Sapevate che in Crash Bandicoot 4 si potrà giocare nei panni di Dingodile?