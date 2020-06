Crash Bandicoot 4: ecco le skin esclusive delle versioni digitali per PS4 e Xbox One

Contestualmente all'annuncio di Crash Bandicoot 4: It's About Time, Activision e Toys for Bob hanno dato il via ai preordini delle edizioni digitali per PlayStation 4 e Xbox One, attualmente le uniche due piattaforme confermate per il gioco.

Crash Bandicoot 4: It's About Time è può già essere pre-acquistato al prezzo di 69,99 euro su PlayStation Store e Microsoft Store. Dando un'occhiata alla scheda del prodotto, apprendiamo inoltre che coloro che opteranno per l'edizione digitale del gioco riceveranno in regalo le Skin Technicolor per i due marsupiali protagonisti, Crash e Coco, entrambe disponibili fin dal lancio fissato per il 2 ottobre 2020. Nell'immagine allegata in calce a questa notizia potete ammirarle le due skin in anteprima, come vi sembrano?

La storia di Crash Bandicoot 4: It's About Time comincia immediatamente dopo la fine di Crash Bandicoot 3: Warped, con i malvagi Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka bloccati su un pianeta lontano. Dopo innumerevoli tentativi i tre riescono a fuggire, creando un buco nel tessuto dello spazio-tempo al quale solo Crash e Coco possono porre rimedio. Crash Bandicoot 4 vanterà molte novità di gameplay, alcune basate sull'acquisizione e l'impiego di quattro manufatti, le Maschere Quantum.