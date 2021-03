Crash Bandicoot 4: skin gratis per tutti per festeggiare il 25° anniversario

Da oggi 12 marzo Crash Bandicoot 4: It's About Time è finalmente disponibile anche su Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S... ma le buone notizie non finiscono qui.

Per celebrare il venticinquesimo anniversario della serie (sì, sono già passati cinque lustri dal lancio del primo Crash Bandicoot), Activision e Toys For Bob hanno deciso di fare un regalo a tutti i giocatori, ossia il pacchetto di skin Bare Bones per Crash e Coco. Per utilizzare i due costumi scheletrici, che potete ammirare in anteprima nell'immagina d'apertura di questa notizia, è sufficiente aver superato il secondo livello dell'avventura. Cosa ve ne pare?

Crash Bandicoot 4: It's About Time, ricordiamo, è disponibile per PlayStation 4 e Xbox One dallo scorso mese di ottobre, e da oggi anche su Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X|S. Coloro che lo hanno acquistato su PS4 e Xbox One possono ottenere gratis l'aggiornamento grafico gratis sulle rispettive piattaforme di nuova generazione. L'uscita di Crash Bandicoot 4: It's About Time su PC è invece prevista per il 26 marzo. Se lo avete appena acquistato, vi consigliamo di leggere i nostri consigli per iniziare a giocare.