Crash Bandicoot 4: spinta nelle vendite grazie al successo di On The Run

Il grande successo riscontrato dall'endless runner Crash Bandicoot On The Run sembra stia avendo conseguenze positive anche per l'ultimo episodio principale della serie, Crash Bandicoot 4: It's About Time, che ha segnato la prima avventura inedita dell'iconico peramele dopo oltre un decennio.

Secondo quanto riportato dall'analista di NPD Mat Piscatella, l'ultima avventura di Crash, prodotta da Activision e sviluppata da Toys For Bob, avrebbe avuto un'impennata nelle vendite guadagnando svariate posizioni nelle classifiche americane. Non ci sono dati più precisi sui numeri segnati dal gioco, ma per Piscatella la spinta sarebbe dovuta non solo alla grandissima popolarità raggiunta dall'avventura per sistemi mobile, ma anche per l'arrivo di nuove versioni del gioco, uscito recentemente sia su Nintendo Switch che su PlayStation 5. Si tratta senza dubbio di una buona notizia per Crash Bandicoot 4, che nel periodo di lancio ha faticato ad imporsi in termini commerciali: ad esempio, al lancio UK Crash Bandicoot 4 ha venduto meno della N. Sane Trilogy, con un calo delle vendite fisiche addirittura dell'80% rispetto alle riedizioni della trilogia classica.

Se volete approfondire, eccovi la recensione di Crash Bandicoot 4 It's About Time su PS5. Abbiamo analizzato nel dettaglio anche la nuova avventura del marsupiale su sistemi mobile: tutti i dettagli nella nostra recensione di Crash On The Run per iOS e Android.