Crash Bandicoot 4: svelate le skin disponibili esclusivamente su PS4 al lancio

Sembra proprio che Crash Bandicoot 4: It's About Time sia uno degli ormai tanti prodotti che proporrà sin dal lancio una serie di contenuti disponibili esclusivamente sulle console Sony. Sul sito ufficiale e sulla pagina del gioco sul PlayStation Store è infatti possibile scoprire i primi dettagli sul pacchetto di skin in arrivo solo su PS4.

Parliamo nello specifico di due coppie di costumi, ciascuno dei quali contiene un abito extra per Crash ed uno per Coco: Marsupus Erectus e Potenziamento Serio. Il primo bundle trasforma i due protagonisti in due buffi cavernicoli, il secondo pacchetto è invece a tema futuristico e applica al corpo dei personaggi una serie di gadget cibernetici e parti di armatura. Come emerge sempre dal PlayStation Store, queste quattro skin saranno disponibili in esclusiva sulle piattaforme Sony fino al prossimo 31 dicembre 2021 e per ottenerle occorre terminare il secondo livello di gioco, oltre il quale dovrebbe essere accessibile il menu dedicato al cambio d'abito.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà a partire dal prossimo 2 ottobre 2020 solo su PlayStation 4 e Xbox One. Chiunque decida di preordinare la versione digitale riceverà inoltre una demo gratuita di Crash Bandicoot 4 It's About Time, disponibile da oggi.