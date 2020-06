Crash Bandicoot 4: tanti nuovi dettagli su abilità e modalità in un video gameplay

Nel corso della serata è stato pubblicato un filmato di gameplay nuovo di zecca per Crash Bandicoot 4: It's About Time, quarto capitolo della serie in lavorazione presso Toys for Bob. Osservando il video in questione è possibile apprendere nuovi elementi del gioco, alcuni dei quali già presenti nei capitoli precedenti.

Anche in It's About Time il nostro bandicoot rosso potrà effettuare una scivolata e distruggere le casse di legno con l'iconico movimento rotatorio (a questo proposito, sembrano ritornare tutte le tipologie di casse di legno e metalliche che conosciamo, incluse le TNT e le Nitro). In aggiunta a queste abilità, il protagonista è anche in grado di saltare sulle corde in vari modi, così da non perdersi nemmeno una cassa o una mela lungo il tragitto. Nel filmato si scopre anche uno dei poteri conferiti al personaggio dalle nuove maschere, una delle quali consente di alterare la gravità e camminare sul soffitto. Analizzando il filmato possiamo anche intuire come la rigiocabilità dei primi capitoli sia presente anche in Crash Bandicoot 4, vista la presenta di una sveglia all'inizio del livello e dell'indicatore alla fine che segnala il numero di casse distrutte. Insomma, ancora una volta dovremo cimentarci in sfide a tempo e nella corsa alla raccolta dei vari cristalli.

Vi ricordiamo che il gioco è in arrivo il prossimo 2 ottobre 2020 esclusivamente su PlayStation 4 e Xbox One. Avtivision non ha però escluso la possibilità di vedere Crash Bandicoot 4: It's About Time su Switch e PC.

Sapevate che, stando alle poche informazioni sul gioco presenti sullo store ufficiale Microsoft, Crash Bandicoot 4 avrà le microtransazioni? Non è da escludere però che si tratti solo di costumi aggiuntivi per i personaggi giocabili.