Crash Bandicoot 4 torna a mostrarsi nel trailer di lancio doppiato in italiano

Activision e Toys for Bob hanno diffuso una nuova versione del trailer di lancio dell'atteso Crash Bandicoot 4 It's About Time grazie alla quale possiamo ascoltare per la prima volta in assoluto le voci dei personaggi, tutti doppiati in lingua italiana.

Il filmato, completamente in italiano anche nei sottotitoli, ci permette anche di dare una rapida occhiata ad alcune frenetiche sequenze di gioco durante le quali il protagonista sfoggia alcune delle corazze che potrà indossare raccogliendo speciali maschere, ciascuna delle quali conferisce lui un potere specifico. In giro per il mondo di gioco troveremo maschere in grado di rallentare il tempo, altre che consentiranno di alterare la realtà e altre che danno a Crash l'abilità di sparare proiettili infuocati.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio in italiano, vi ricordiamo che la demo di Crash Bandicoot 4 It's About Time è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One per tutti coloro i quali hanno effettuato il preorder della versione digitale. Il gioco completo arriverà invece sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 2 ottobre 2020 solo su PS4 e Xbox One.

Avete già dato un'occhiata alle skin di Crash Bandicoot 4 in arrivo solo su PS4?