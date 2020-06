Crash Bandicoot 4: Toys for Bob illustra le novità di gameplay

A margine dell'annuncio di Crash Bandicoot 4, il design producer di Toys for Bob, Lou Studdert, ha descritto sulle pagine di USGamer le principali novità che andranno a tratteggiare l'esperienza ludica di It's About Time, il prossimo platform dedicato al Peramele più famoso dei videogiochi.

Stando alle parole pronunciate dall'autore di Toys for Bob, il prossimo atto di questa iconica avventura ci permetterà di sbloccare dei potenziamenti avanzati attraverso l'acquisizione e l'impiego di quattro manufatti, le Maschere Quantum.

Guardiane dello spazio e del tempo, ogni Maschera Quantum consentirà all'eroe di aggirare pericolosi ostacoli e di evolvere le abilità di Crash per aggiungere un pizzico di imprevedibilità al consolidato impianto di gameplay. In base a quanto descritto da Studdert, grazie alle Maschere Quantum il nostro intrepido alter-ego potrà rallentare il tempo, invertire la gravità, correre sui muri, effettuare il rail grinding e servirsi di funi e cavi per spostarsi da una piattaforma all'altra.

Tra i personaggi giocabili ci saranno anche Coco e Neo Cortex, un elemento che contribuirà ad ampliare il ventaglio di opzioni di gameplay a disposizione degli utenti. A questo punto non ci resta che ricordarvi che Crash Bandicoot 4 It's About Time uscirà il 2 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One, con migliorie e ottimizzazioni per PS4 PRO, Xbox One X, Xbox Series X e PS5. Per un approfondimento ulteriore, sulle pagine di Everyeye.it trovate già la nostra anteprima di Crash Bandicoot 4.