Crash Bandicoot 4: update next gen gratis per chi possiede il gioco, ecco le migliorie

Dopo aver annunciato l'arrivo di Crash 4 su PC PS5 Xbox Series X e Switch, i ragazzi di Toys for Bob descrivono tutte le migliorie previste con l'update next gen di It's About Time per le ultime console casalinghe di Sony e Microsoft.

In base alle informazioni condivise dalla sussidiaria californiana di Activision, le migliorie della nuova versione di Crash Bandicoot 4 per PS5 e Xbox Series X/S saranno offerte in via del tutto gratuita (tranne in Giappone) a chi possiede già il gioco su PS4 e Xbox One. Chi ha acquistato Crash 4 su disco, logicamente, non potrà fruire il titolo o scaricare l'aggiornamento next gen su PS5 Digital Edition o Xbox Series S.

Quanto ai contenuti di questo update, Toys for Bob riferisce che la nuova versione di It's About Time darà modo agli emuli del peramele di giocare alla risoluzione nativa di 4K e a 60fps, diversamente da quanto avverrà su Xbox Series S dove il titolo potrà raggiungere la risoluzione di 4K solo tramite upscaling (ma con il medesimo target di framerate fissato sui 60fps). Su entrambi i sistemi sarà poi garantito il supporto all'audio 3D e la sensibile riduzione nei tempi di caricamento grazie all'SSD, mentre per la versione destinata all'utenza di PS5 ci sarà spazio per ulteriori migliorie legate alle funzionalità del controller DualSense, anche se per il momento non viene specificato se coinvolgerà sia i trigger adattivi che il feedback aptico. La versione PC vanterà invece un framerate sbloccato, ma con l'obbligo di connessione a internet e ai server di Battle.net per poter autenticare la propria copia.

L'uscita della patch next gen di Crash Bandicoot 4 per PS5 e Xbox Series X/S è prevista per il 12 marzo insieme al lancio della versione Nintendo Switch, mentre la commercializzazione su PC di It's About Time è prevista "in un secondo momento".