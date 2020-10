Crash Bandicoot 4 ha venduto meno di N. Sane Trilogy al lancio in UK

Crash Bandicoot 4 ha debuttato al primo posto nel Regno Unito, seppur con vendite di molto inferiori a quelle di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, ovvero l'80% in meno, limitatamente alle copie fisiche e non tenendo conto dei download digitali.

I motivi alla base di questo calo non sono del tutto chiari, è vero che il mercato digitale è certamente cresciuto rispetto al periodo di lancio di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, a causare il calo delle vendite potrebbe essere stata anche l'emergenza Coronavirus, con molti negozio chiusi nel Regno Unito.

Da segnalare inoltre come Activision abbia previsto dei bonus per l'edizione digitale, tra cui l'accesso esclusivo alla demo e skin per Coco e Crash, mentre non sono presenti goodies di alcun tipo per la versione fisica, come custodia Steelbook o altri gadget che avrebbero potuto spingere le vendite.

Il gioco è stato accolto positivamente dalla stampa internazionale (a tal proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione di Crash Bandicoot 4) resta quindi da capire il motivo di un calo così importante in Gran Bretagna, oltretutto Crash 4 ha venduto solamente 1.000 copie in più rispetto al secondo gioco in classica, Star Wars Squadrons di Electronic Arts.