Crash Bandicoot 4: tutte le novità di gameplay presentate allo State of Play

Lo State of Play si è appena concluso e tra i protagonisti assoluti dell'evento troviamo sicuramente Crash Bancidoot 4: It's About Time, che è tornato a mostrarsi con un lungo filmato di gameplay attraverso il quale il team di sviluppo ha presentato alcune interessanti novità.

Pare infatti che il gioco offrirà ai giocatori un livello di sfida davvero elevato e alcuni dei 100 livelli presenti al lancio non saranno altro che versioni alternative di aree già affrontate con alcune modifiche che li renderanno ancor più complessi da portare a termine. Tra le novità mostrate troviamo poi una serie di costumi per i due protagonisti, Coco e Crash, e la possibilità di giocare alcuni livelli nei panni di Dingodile, il perfido incrocio tra un dingo ed un coccodrillo che potrà utilizzare un jetpack e afferrare oggetti grazie alla sua arma. Proprio come Neo Cortex, si potrà giocare come Dingodile solo in livelli specifici e non è da escludere che in futuro vengano annunciati altri vecchi boss in arrivo come personaggi giocabili.

Prima di lasciarvi al filmato con tutte le novità del gioco targato Toys For Bob, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'anteprima di Crash Bandicoot 4: It's About Time.