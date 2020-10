Crash Bandicoot 4: solo voti positivi dalla critica internazionale

Come avrete già notato, oggi sulle pagine di Everyeye è stata pubblicata la tanto attesa recensione di Crash Bandicoot 4 It's About Time, nella quale il nostro Giuseppe Arace ha premiato il titolo con un 8.8. Scopriamo insieme cosa ne pensa del gioco la critica internazionale.

Dando un'occhiata alla pagina del titolo Toys For Bob su Metacritic possiamo vedere che, a differenza del solito, la stampa ha in linea di massima deciso di premiare il gioco con voti piuttosto alti. Ad eccezione della sufficienza di VG247, che sembra non aver apprezzato il ritorno di Crash, tutte le altre review oscillano tra l'8 e il 10, permettendo così al gioco di vantare una media di 86 punti su 100.

Ecco di seguito alcuni dei voti raccolti dal gioco:

GamesBeat - 100/100

GamingTrend - 95/100

Power unlimited - 90/100

Destructoid - 90/100

Game Informer - 85/100

Jeuxvideo.com - 80/100

VG247.com - 60/100

In attesa di scoprire quali saranno le opinioni degli utenti (sperando di non assistere al solito review bombing), vi ricordiamo che la versione digitale di Crash Bandicoot 4 It's About Time è appena stata sbloccata per tutti coloro i quali hanno effettuato il preorder su PS4 e Xbox One.

Avete già dato un'occhiata al video dei primi due livelli di Crash Bandicoot 4 completati al 100% da Dario Moccia?