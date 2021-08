Crash Bandicoot 4, Wumpa League in arrivo? L'avvistamento alla GDC!

È ormai da diverso tempo che attorno all'universo del marsupiale arancione circola un interessante rumor, che vede protagonista una ancora misteriosa "Wumpa League".

L'indiscrezione trova le proprie origini addirittura nel marzo dello scorso anno, quando un noto insider - generalmente legato al mondo di Call of Duty - aveva correttamente anticipato alcuni dei progetti in cantiere presso gli studi di Activision. Tra le previsioni dell'utente, attivo in rete come "TheGamingRevolution", figurava anche un nuovo titolo legato a Crash Bandicoot, caratterizzato da una struttura di stampo PvP.

Da allora, la community ha ripetutamente cercato indizi in merito all'effettiva esistenza del contenuto, talvolta considerato come un gioco a sé stante, talvolta ritenuto invece essere un'espansione multiplayer di Crash Bandicoot 4: It's About Time. Ora, giunge un'interessante nuova puntata per questa peculiare telenovela videoludica, con un importante avvistamento realizzato nel corso della Game Developers Conference 2021.



La nota rassegna annuale ha infatti ospitato uno speciale panel dedicato allo sviluppo di Crash Bandicoot 4. Organizzato da Toys For Bob e condotto da Paul Yan (Chief Creative Officer e Studio Head presso il team Activision), l'appuntamento ha aperto un interessante finestra sul dietro le quinte della produzione, ma non solo. Come potete infatti verificare in calce a questa news, una delle schermate presentate durante la diretta ha infatti visto apparire a schermo un ricco insieme di post-it virtuali, raffiguranti alcuni dei punti salienti della realizzazione del platform. Tra questi, inaspettatamente, ha trovato posto anche un promemoria legato proprio alla tanto chiacchierata Wumpa League!



Che il team di Toys For Bob sia pronto a trasformare questo stuzzicante teaser in un annuncio ufficiale? Purtroppo non è una eventualità che possiamo dare per scontata: non è infatti da escludere che l'inclusione di un qualche tipo di "Wumpa League" in Crash Bandicoot 4 sia stata infine oggetto di cancellazione. Per saperne di più, non resta altro da fare che attendere: tra i prossimi appuntamenti dell'industria videoludica, lo ricordiamo, figura l'attesa edizione 2021 della Gamescom.