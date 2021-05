Crash Bandicoot 5 o espansioni per Crash 4? I doppiatori stuzzicano i fan!

Con il recente annuncio dell'impiego di Toys For Bob come team di supporto per COD: Warzone Stagione 3, Activison sembrava aver deciso di interrompere il recente impegno nei confronti del ritorno di Crash Bandicoot.

Tuttavia, i timori sono stati in seguito dissipati da un comunicato del colosso videoludico, che ha smentito le voci di licenziamenti nel team di sviluppo e confermato che Toys For Bob continuerà a supportare Crash 4: It's About Time. Ora, sembrano esservi ulteriori nuovi sviluppi per il marsupiale arancione, che potrebbe ben presto tornare a calcare la scena con dei contenuti inediti. A confermarlo indirettamente sono le voci di di Neo Cortex e Crash Bandicoot.

I due doppiatori si sono infatti immortalati durante una sessione di registrazione, per poi pubblicare lo scatto su Instragram. Nel post di accompagnamento, che trovate in calce a questa news, i professionisti affermano di star lavorando insieme ad un "nuovo e divertente progetto". Il messaggio prosegue poi sibilino: "no, non si tratta di un nuovo gioco di Crash (oppure sì? Haha!)". Insomma, i due doppiatori sembrano entusiasti di star lavorando nuovamente insieme, ma non sono evidentemente ancora autorizzati ad alzare il sipario sulla natura della collaborazione.

Ovviamente, stuzzicare i fan ha portato all'emergere già di prime ipotesi su delle espansioni di Crash Bandicoot 4: It's About Time o, addirittura, sull'avvio dei lavori a Crash Bandicoot 5. Al momento, tuttavia, è davvero difficile fare ipotesi in tal senso, con il messaggio che potrebbe effettivamente rappresentare un teaser, ma anche un semplice messaggio ironico da parte dei due doppiatori.