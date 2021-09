Crash Bandicoot 5 è già in sviluppo? Novità in arrivo da Toys for Bob

Per il lancio ufficiale del Bundle CRASHiversary su PlayStation, Xbox e Switch, i vertici di Toys for Bob hanno confezionato un video e ricordato il venticinquesimo anniversario di Crash Bandicoot invitando i fan del peramele ad attendersi l'arrivo di interessanti novità sulla serie.

Ad alimentare le speranze degli appassionati per lo sviluppo di Crash Bandicoot 5 ci hanno pensato i boss di Toys for Bob, Paul Yan e Avery Lodato, con il messaggio di chiusura dell'ultimo filmato speciale legato alle celebrazioni per le 25 candeline spente dal Marsupiale creato nel 1996 da Naughty Dog.

Nel passaggio del video ripreso sui social dai fan del peramele di Activision, infatti, Lodato si rivolge idealmente all'eroe della serie platform per augurare "buon 25° anniversario, Crash, ci rivedremo molto presto".

A chi ci segue, ricordiamo però che nell'aprile di quest'anno il team di Toys for Bob ha assunto un ruolo di supporto nello sviluppo di Call of Duty Warzone. Alla luce delle ultime dichiarazioni di Lodato e Yan, la speranza dei fan del Marsupiale è ovviamente quella di assistere al ritorno di Toys for Bob in un ruolo che gli consenta di proseguire l'avventura del peramele, specie in funzione dell'ottimo riscontro ricevuto da pubblico e critica con il progetto di Crash Bandicoot 4 It's About Time.