Crash Bandicoot 5 è in sviluppo? Toys for Bob assume, ma non solo per COD Warzone

In occasione del 25° anniversario di Crash Bandicoot, la dirigenza di Toys for Bob aveva offerto diverse speranze agli appassionati della saga in attesa di un nuovo capitolo.

Dopo aver firmato con successo il ritorno del marsupiale arancione con Crash Bandicoot 4: It's About Time, la software house aveva infatti invitato il pubblico ad attendersi "presto" novità sul futuro del peramele. Sino ad ora, tuttavia, dai canali di Toys for Bob non sono giunte ulteriori comunicazioni in merito alla possibile intenzione di dar vita ad un Crash Bandicoot 5. Ad alimentare le speranze, ci pensa però ora un interessante avvistamento.

Dalle pagine del portale ufficiale di Toys for Bob, apprendiamo infatti che il team di sviluppo è in cerca di molteplici figure professionali da integrare al proprio staff. Il dettaglio interessante è che parte delle posizioni aperte menziona espressamente la necessità di ampliare il team dedicato a Call of Duty: Warzone (come ricorderete, infatti, da qualche tempo Activision ha incaricato anche Toys For Bob di funzioni di supporto al supporto post lancio del battle royale). Altri annunci di lavoro, invece, non includono riferimenti allo shooter multiplayer.



Tale dettaglio ha spinto gli osservatori a ipotizzare l'esistenza di un progetto originale da parte di Toys For Bob, con il pensiero che è rapidamente volato ad un Crash Bandicoot 5. Al momento, tuttavia, bisognerà attendere eventuali annunci ufficiali per saperne di più.