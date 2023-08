Crash Bandicoot dal più brutto al più bello: la classifica dei migliori giochi

Sono passati quasi trent’anni dall’ingresso di Crash Bandicoot a gamba tesa sul mercato come mascotte del panorama PlayStation e, solo col passare degli anni, sulle altre piattaforme. Di iterazioni ne sono giunte tante, ma a pensare al marsupiale arancione che ci ha intrattenuto per anni sorge una domanda: qual è il miglior Crash Bandicoot?

Nel desiderio di ripercorrere tutte le tappe più importanti e significative dell'IP nata su PlayStation, abbiamo fatto riferimento al portale di Metacritic. Nella classifica troverete gli episodi principali, gli spin-off e rifacimenti usciti sulle console principali. Abbiamo scelto di tenere fuori i giochi usciti esclusivamente su dispositivi portatili e mobile.

È importante far notare che i primi due capitoli, Crash Bandicoot (1996) e Crash Bandicoot 2: Cortx Strikes Back (1997) sono sprovvisti di Meta Score, dunque non abbiamo potuti inserirli nella classifica. In compenso, sono in qualche modo rappresentati dalla ben più recente N. Sane Trilogy, che li contiene in versione rimasterizzata e ammodernata.

13 Crash Twinsanity

Iniziamo questo percorso all'insegna del marsupiale arancione con Crash Twinsanity, uno dei due capitoli realizzati da Traveller's Tales sotto l'egida di Universal Studios. Uscito su PlayStation 2, Xbox e cellulari nel 2004, Crash Twinsanity non ha mai riscosso il benestare della critica: il 64/100 su Metacritic lo pone in fondo alla classifica delle migliori esperienze dedicate al simpatico marsupiale arancione.

12 Crash L'Ira di Cortex

Continuiamo la classifica l'altra avventura sviluppata da Traveller's Tales, come il precedente Twinsanity. Primo capitolo in assoluto a non vedere Naughty Dog tra i titoli di testa, Crash the Wrath of Cortex è approdato su PlayStation 2, Xbox e GameCube nel 2001, aprendo la strada alla mascotte del mondo PlayStation su altre piattaforme. Crash the Wrath of Cortex ha ricevuto una votazione pari a 66/100, più o meno in linea con l'altro capitolo di Traveller's Tales crash Twinsanity.

11 Crash Tag Team Racing

Prima di vedere un gioco capace di replicare i fasti di Crash Team Racing abbiamo dovuto aspettare il 2019, dal momento che neppure Crash Tag Team Racing, datato 2005, è stato in grado di arrivarci vicino. Con un insipido Meta Score di 66/100 su PS2, il corsistico sviluppato da Radical Entertainment ha provato a svecchiare la forma con la nuova meccanica Tag, che consente di unire le auto per creare ibridi ancora più potenti, dotate ad esempio di devastanti torrette. Il prodotto finale, in ogni caso, non s'è rivelato del tutto convincente.

10 Crash Bash

Non può non esservi una classifica dei migliori Crash Bandicoot senza il party game dedicato all'universo dell'IP Naughty Dog. Crash Bash ha dato il via ad un nuovo filone delle avventure di Crash ed i suoi amici, senza dimenticare Cortex e gli altri nemici. Uka Yka, Neo Cortex, Dingodile, Tiny Tiger e tutti gli altri: non manca nessuno all'appello, e men che meno il divertimento. Ciò nonostante, Crash Bash è stato valutato dalla critica con un 68/100, ben lontano dagli elevati standard posti dai capitoli principali.

9 Crash Nitro Kart

Nel tentativo di ripercorrere i fasti dell'iconico Crash Team Racing, nel 2003 Universal Studios e Vicarious Visions hanno riportato in auge il filone racing con Crash Nitro Kart. Il problema di Crash Nitro Kart è la carenza di personalità, dal momento che ha cercato di emulare in tutto e per tutto CTR senza offrire dei veri e propri elementi distintivi. Difatti la critica non s'è scomposta più di tanto, contribuendo ad un Meta Score di 69/100 per la versione PS2.

8 Crash of the Titans

Lanciato nel 2007 su PlayStation 2, Crash of the Titans ha sancito un ulteriore passaggio di testimone, essendo stato sviluppato da Radical Entertainment sotto etichetta Vivendi Games Il miscuglio tra gioco di piattaforme tridimensionale ed elementi hack 'n' slash, che consentono a Crash di effettuare e di resistere ad un quantitativo maggiore di colpi, unitamente alla possibilità di controllare i Titani, ha convinto ma non entusiasmato i critici, che con le loro valutazioni hanno dato forma ad un Meta Score di 70/100 per la versione PS2.

7 Crash Team Rumble

Ad oggi l'ultima apparizione in ordine temporale del marsupiale arancione e della sua sgangherata combriccola di amici/nemici, Crash Team Rumble ha rivoluzionato ancora una volta la formula proponendo della battaglie in arena, dove due squadre da quattro competono per i frutti Wumpa. La critica non s'è scomposta più di tanto, fermandosi a 67/100 su PS5 e 71/100 su Xbox Series X, come a voler dire che la vera dimensione del marsupiale arancione è quella platform, o al massimo quella delle corse sui kart (fatte bene).

6 Crash Il Dominio sui Mutanti

Il secondo tentativo di Radical Entertainment s'è rivelato migliore del primo, pur non risultando davvero indimenticabile. Crash: Il Dominio dei Mutanti si è infatti fermato ad un Meta Score di 73/100 su PlayStation 2. Crash: Il Dominio dei Mutanti ha riproposto la formulai ibrida platform/hack 'n' slash del predecessore, aggiungendo la possibilità di controllare i titani al bisogno e una modalità cooperativa in cui il secondo giocatore è chiamato a controllare Coco. Il risultato si è rivelato buono, ma non indimenticabile. I migliori Crash sono altri...

5 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

L’utenza videoludica lo desiderava da tempo e, dopo un’attesa durata anni, nel 2017 è finalmente visto il suo sogno esaudirsi: i primi tre capitoli della serie sono tornati in versione rimasterizzata e ammodernata in Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, premiata dalla critica con un Meta Score di 80/100 su PS4. I rifacimenti di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped sono stati una vera e propria manna dal cielo per gli appassionati della serie, anche perché il loro successo ha poi spianato la strada allo sviluppo e alla pubblicazione di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, a tutti gli effetti considerato come il quarto episodio canonico della serie.

4 Crash Team Racing: Nitro-Fueled

C'è voluta Beenox per dare vita ad un nuovo gioco di kart fatto come si deve. Costruito sulle fondamenta di Crash Team Racing, Nitro-Fueled rappresenta un manuale su come dovrebbero essere fatti i rifacimenti. Costruito sulle fondamenta del classico del 1999, Crash Team Racing Nitro Fueled conserva lo spirito dell'originale aggiungendo una grafica e un sistema di controllo al passo dei tempi, un mare di aggiunte contenutistiche (la maggior parte inedite, le restanti pescate da Nitro Kart), una campagna alternativa, un ricco multiplayer online e un supporto post-lancio sontuoso. La critica ha apprezzato contribuendo a formare un 83/100 su PS4 e un 84/100 su Xbox One.

3 Crash Bandicoot 4 It's About Time

E veniamo subito a lui, dal momento che il terzo gradino del podio dei migliori Crash Bandicoot è controllato proprio da Crash Bandicoot 4 It’s About Time con un punteggio di 86/100. Cosa si può desiderare maggiormente da un nuovo titolo di Crash, se non un gameplay limato e al passo coi tempi, a cui si aggiunge una difficoltà senza precedenti? L’approdo del Crash Bandicoot sviluppato da Toys for Bob per le console current-gen e old-gen è stato acclamato a gran voce da critica e pubblico, come dimostrato dal posizionamento in classifica.

2 Crash Team Racing

Il leggendario Crash Team Racing, la risposta di PlayStation all'ancor più leggendario Mario Kart, detiene il secondo posto su Metacritic con un punteggio pari a 88/100. Arrivato al momento giusto e sulla console giusta nel 1999, CTR ha incontrato perfettamente i gusti del pubblico di fine anni '90 regalando sfide veloci e divertenti, una campagna di spessore e una modalità multiplayer che ha contribuito a consumare molti Dualshock e Multitap. Crash Team Racing è senza mezzi termini una delle migliori esperienze dedicate al nostro Bandicoot preferito.

1 Crash Bandicoot 3 Warped

Concludiamo col botto parlando di uno dei giochi che, sul finire degli anni '90, ha contribuito maggiormente allo sviluppo dei platform come oggi li conosciamo e apprezziamo. Crash Bandicoot 3: Warped ha colto nel segno offrendo un gameplay più variegato che mai, con nuove mosse, livelli, boss e veicoli, e tante migliorie tecnico/ludiche. Sono questi gli ingredienti che hanno dato vita ad un platform dal successo quasi ineguagliabile, come ha perfettamente dimostrato Naughty Dog. Crash Bandicoot 3: Warped è considerato il miglior Crash Bandicoot con un punteggio di 91/100.

Nel desiderio di intavolare con voi una discussione circa le vostre preferenze sulle iterazioni di questa saga, vi invitiamo a stilare la vostra top di Crash Bandicoot e di condividerla con noi qui sotto nei commenti. E continuando a parlare del celebre peramele, ecco la classifica dei livelli più difficili di Crash Bandicoot!