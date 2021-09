Crash Bandicoot celebra 25 anni con il Bundle CRASHiversary su PlayStation, Xbox e Switch

Scampata l'indigestione di caramelle dopo aver aperto il frutto Wumpa giunto nella redazione di Everyeye, celebriamo i 25 anni di Crash Bandicoot insieme ai fan del Marsupiale più famoso della storia dei videogiochi con CRASHiversary, un Bundle con le ultime avventure di Crash per PlayStation, Xbox e Switch.

All'interno del cofanetto proposto per il venticinquesimo compleanno dell'eroe della saga platform di Activision troviamo Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash Team Racing Nitro-Fueled e Crash Bandicoot 4 It's About Time.

Chi desidera ripercorrere la storia della serie del Marsupiale può acquistare il bundle CRASHiversary a partire da oggi, giovedì 9 settembre, su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. L'annuncio di questa collezione viene accompagnato da un video con protagonisti Paul Yan e Avery Lodato di Toys for Bob.

Se volete rivivere le emozioni dell'epopea platform con il peramele ideato nel 1996 da Naughty Dog, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su storia e origini di Crash Bandicoot, con tutte le riflessioni di Giuseppe Carrabba sull'evoluzione, sulle innovazioni e sulle caratteristiche "classiche" della serie. Qualora ve la foste persa, qui potete leggere anche la nostra guida con trucchi di Crash Bandicoot 4.