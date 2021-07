Crash Bandicoot compie 25 anni, Activision festeggia con il bundle CRASHiversary

Activision Blizzard ha annunciato l'arrivo del bundle CRASHiversary in occasione dei festeggiamenti per il venticinquesimo compleanno del celebre peramele, nato nel 1996 sulla prima console PlayStation grazie al lavoro di Naughty Dog.

CRASHiversary include la raccolta Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex, Crash Bandicoot 3 Warped), il recente Crash Bandicoot 4 It's About Time e la riedizione di CTR Crash Team Racing Nitro Fueled.

In alternativa è possibile acquistare anche Crash Bandicoot Quadrilogy che include Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Crash Bandicoot 4 It's About Time in un solo pacchetto. I due bundle digitali sono in vendita su PlayStation Store, Xbox Store e Nintendo eShop compatibili con PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Nato nel 1996, Crash Bandicoot è diventato rapidamente una vera e propria icona del mondo dei videogiochi, al primo episodio hanno fatto seguito due sequel di successo usciti nel 1997 e nel 1998 su PlayStation, oltre a vari spin-off come Crash Team Racing e Crash Bash. Lo scorso anno Activision ha pubblicato Crash Bandicoot 4 It's About Time, un vero e proprio sequel di Crash Bandicoot 3 Warped che riprende le avventure del marsupiale da dove si erano interrotte oltre venti anni fa.