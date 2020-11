Cosa dice Aku Aku quando parla in Crash Bandicoot?

Vi siete mai chiesti che cosa dica Aku Aku quando Crash trova la mitica terza maschera e diventa invulnerabile? Dopo aver indagato le origini di Crash Bandicoot, abbiamo fatto altre ricerche e sono venute fuori alcune curiosità su questo personaggio fondamentale della serie, protettore del marsupiale arancione.e

Secondo Dave Bagget, uno dei programmatori originali di Crash Bandicoot, il suono che emette la maschera non ha alcun significato specifico e risulta intraducibile. In un post su Quora di alcuni fa, Bagget racconta di come è nato il concept che ha dato vita ad Aku Aku, una storia davvero curiosa e divertente. A quanto pare lui e il resto del team di sviluppo si sono ispirati a una statua Tiki (quelle della famosa isola di Pasqua) che decorava l'ingresso di un ristorante polinesiano in cui erano soliti ritrovarsi per mangiare insieme. Il locale, pensate un po', si chiamava "Aku Aku"!

Negli anni si sono susseguite le molte trascrizioni dell'incomprensibile suono. Alcuni hanno anche provato a rallentarlo per coglierne le eventuali parole, ed effettivamente lo spirito buono sembra dire qualcosa come "ooga booga"... anche se non si tratta di una lingua vera e propria. Dave Bagget, che riteniamo fonte affidabile dal momento che lavorò per Naughty Dog realizzando circa la metà del codice del primo gioco, ribadisce che quel simpatico verso, per quanto orecchiabile, non significava assolutamente nulla. Oltre a ricordare che nel ristorante Aku Aku il cibo non fosse granché!