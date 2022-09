Crash Bandicoot: sarebbero due i nuovi giochi in sviluppo, uno è Wumpa League?

Rivitalizzato dal successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Crash Bandicoot 4: It's About Time, il marsupiale arancione sembra essere tornato sullo scene per rimanerci a lungo. Activision non ha ancora comunicato i piani per il futuro del franchise, ma in rete i rumor si fanno sempre più insistenti.

Secondo The Real Insider, un utente che ha dalla sua già diverse previsioni azzeccate (incluso il periodo di lancio di God of War Ragnarok), ci sarebbero ben due videogiochi di Crash Bandicoot in via di sviluppo. L'insider non ha approfondito la questione, ma tra i due progetti potrebbe figurare il tanto vociferato Wumpa League, che alcuni insistenti rumor descrivono come un gioco multiplayer free-to-play in stile brawler con protagonisti gli eroi e i villain del franchise. In tempi recenti, Jez Corden di WindowsCentral si è riferito al titolo in questione chiamandolo con il nome in codice Project Lava, affermando inoltre di averlo persino visto in azione.

Per quanto riguarda il secondo gioco di Crash Bandicoot citato da The Real Insider, la questione si fa ancora più fumosa, poiché di voci in giro non ce ne sono molte. Sappiamo per certo, tuttavia, che Toys for Bob sta lavorando ad un nuovo gioco misterioso: trattandosi dello studio che si è già occupato del quarto capitolo, c'è chi punta tutto su Crash Bandicoot 5, nuovo capitolo della serie regolare.