Crash Bandicoot: First 4 Figures annuncia una nuova statua di Aku Aku

Dopo aver prodotto la statuina di, la compagniapresenta ora la maschera di, disponibile per il preordine in tre diverse versioni, al prezzo di 384,99 dollari.

Sul sito di First 4 Figures è possibile prenotare le versioni Standard, Esclusiva (con occhi luminosi) e la Gold Edition con dettagli dorati, il prezzo è fissato in tutti e tre i casi a 384.99 dollari, la distribuzione è prevista per il terzo trimestre del 2018.

First 4 Figures fa sapere che la produzione sarà estremamente limitata e invita gli interessati ad affrettarsi prima che lo stock disponibile vada esaurito. In apertura trovate un video che mostra la maschera di Aku Aku mentre in calce alla notizia trovate alcune foto della statua.