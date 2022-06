Crash Bandicoot: nuovo gioco multiplayer in sviluppo, annuncio all'Xbox Showcase? Il rumor

Secondo quanto rivela Jez Corden di Windows Central, una fonte che nel tempo si è dimostrata molto vicina al mondo di Microsoft e Xbox, un nuovo capitolo della serie di Crash Bandicoot è in via di sviluppo e un annuncio ufficiale del progetto potrebbe essere dietro l'angolo.

Durante l'ultimo episodio del podcast Xbox Chaturdays di Windows Central, Rand al Thor di Xbox Two ha affermato che Toys For Bob mostrerà un nuovo gioco di Crash Bandicoot all'Xbox & Bethesda Games Showcase, previsto per il 12 giugno. Anche l'insider di Xbox Jez Corden è intervenuto e ha dato conferma che arriverà presto un nuovo capitolo della serie platform. Pur non specificando se verrà intitolato Crash Bandicoot 5, Corden ha menzionato un dettaglio interessante riguardante il progetto.

Secondo quanto riferito, il nuovo gioco Crash in fase di sviluppo presso Toys For Bob sarà un gioco multiplayer. Corden non è in grado di definire l'esatto genere di appartenenza del titolo ma, per quanto ne sa, si tratterà di un brawler a 4 giocatori realizzato su misura per il gameplay di Crash Bandicoot. Non si tratterebbe certo del primo episodio del franchise a prestarsi al multiplayer: Crash Bash e alcune delle versioni numerate presentavano modalità multiplayer competitive, ma ad ottenere il maggior successo è stato indubbiamente Crash Team Racing, che ha poi ricevuto un degno remake nel 2019 con Crash Team Racing Nitro Fueled.