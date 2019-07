Crash Bandicoot invade Dreams: ecco il video dello spassoso livello fan made

Traendo spunto da progetti come quelli della copia del DualShock 4 di PS4 e della casa volante di Up, un appassionato di Crash Bandicoot si è servito dell'editor di Dreams per realizzare un livello dedicato al suo eroe dei videogiochi preferito.

L'autore di questo progetto fan made ha attinto al proprio sconfinato bagaglio di esperienza nei livelli di Crash Bandicoot per dare forma a un colorato microcosmo interamente giocabile. Il "sogno interattivo" costruito dall'utente di Dreams, così come possiamo ammirare nel video gameplay che campeggia a inizio articolo, comprende le immancabili sessioni platform e persino degli scontri con un boss di fine livello.

Tutte le meccaniche di gioco, dalle animazioni del personaggio all'intelligenza artificiale del boss, sono state realizzate in maniera autonoma dall'autore del livello fan made ispirato a Crash Bandicoot: anche gli elementi grafici e i campionamenti audio sono frutto del lavoro dell'utente, dando così prova di un'abilità unica che, come avvenuto in passato con i creatori di contenuti di LittleBigPlanet, potrebbe persino favorirne l'ingresso nel team di sviluppatori di Media Molecule.

La fase Early Access di Dreams dovrebbe concludersi presto e, a detta dei suoi autori, sta andando a gonfie vele grazie alla passione dimostrata dalla propria community e all'originalità dei livelli creati e condivisi gratuitamente dai giocatori su PS4. Ai divoratori compulsivi di frutti Wumpa, ricordiamo infine che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di CTR Nitro Fueled a firma di Giuseppe Arace.