Crash Bandicoot Mobile in arrivo su smartphone, sviluppato dagli autori di Candy Crush

Il prossimo gioco di Crash Bandicoot non sarà probabilmente il tanto rumoreggiato Crash Bandicoot Worlds bensì Crash Bandicoot Mobile, un endless runner sviluppato da King, team autore di Candy Crush.

Al momento non ci sono molti dettagli ma il gioco è comparso su una pagina Facebook brasiliana con invito a registrarsi alla newsletter per essere aggiornati non appena l'app sarà disponibile. Crash Bandicoot Mobile sarà un endless runner in stile Temple Run, purtroppo non sono emerse altre informazioni, restiamo in attesa quindi di annunci ufficiali da parte di Activision Blizzard.

Dopo Call of Duty e Diablo la compagnia si appresta quindi a portare su mobile uno dei suoi franchise di punta, tornato a nuova vita negli ultimi anni grazie al successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Crash Bandicoot Mobile dovrebbe uscire nel corso dell'anno su smartphone iOS e Android, non ci sono invece dettagli riguardo un prossimo episodio della serie per console, Activision ha affermato di essere al lavoro su "reboot, remaster e reimmaginazioni" di varie IP, non è chiaro se tra queste sia presente anche Crash Bandicoot.